Bolsa de Lisboa abre a cair 0,55%

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI a desvalorizar 1,13% para 6.737,11 pontos, numa sessão em que a Navigator cedeu 7,05% liderando as 11 cotadas que registaram perdas.

Das 16 empresas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 11 fecharam no vermelho e quatro fecharam em alta, com os ganhos a serem liderados pela REN, que avançou 2,16% para 2,37 euros.

Na Europa, as principais bolsas fecharam no vermelho, com Frankfurt a ceder 0,51%, Paris 0,48%, Londres 0,48% e Madrid 0,34%.