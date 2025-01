Grupo espanhol Abanca aumenta lucros em 69% para 1.203ME em 2024

O grupo Abanca, que atuava em Portugal só através de sucursal, concluiu em julho de 2024 a compra do EuroBic (não tendo sido divulgado o valor do negócio).

Hoje, na conferência de imprensa que decorre em Santiago de Compostela (Galiza), o presidente executivo, Francisco Botas, disse que foi "bem sucedida a tomada de controlo do Eurobic" e que, após a aquisição em Portugal, houve já mudanças na estrutura de governo interno, foram melhoradas as práticas do banco e foram postas em marcha novas políticas comerciais.

O EuroBic era detido pela empresária angolana Isabel dos Santos (filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos), mas em 2020, na sequência da investigação jornalística `Luanda Leaks`, foi anunciado que Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do EuroBic para "salvaguardar a confiança na instituição".

O tema da propriedade do EuroBic passou então a preocupar as autoridades bancárias e desde então o Abanca andou em negociações para comprar o banco de origem angolana, mas o acordo só aconteceu em 2023, tendo a compra sido concretizada em julho passado.

Na sequência desta aquisição, o Abanca decidiu fechar a sucursal em Portugal e passar a integrar todo o negócio da sucursal portuguesa (todos os ativos e passivos) no agora designado EuroBic Abanca.

Assim, o grupo irá deixar de operar através de uma subsidiária e passará a operar em Portugal através de um banco autónomo.

Segundo o Abanca, a medida tem como objetivo simplificar a estrutura societária, reduzir custos e ainda "reforçar a posição competitiva do grupo Abanca no setor financeiro português, consolidando numa única empresa todo o negócio do grupo Abanca em Portugal".

Para já, enquanto decorre essa integração, o banco designa-se EuroBic Abanca mas esta é uma marca transitória e quando a integração estiver completa passará a designar-se apenas Abanca.

Uma vez que o processo de integração operacional e tecnológica irá acontecer durante este ano, o novo nome deverá vigorar a partir de 2026.