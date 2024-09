Grupo japonês JPP propõe compra da Inapa France por 25 ME

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Inapa-Investimentos, Participações e Gestão (Inapa IPG) avança que, na sequência desta nova proposta - recebida posteriormente à apresentação do relatório de insolvência - o administrador da insolvência propôs que a assembleia de credores da próxima sexta-feira conceda um período de 30 dias para a negociação exclusiva com a JPP, "de forma a conformar os exatos termos da potencial transação".

Num aditamento ao relatório, o administrador propôs ainda que, verificadas as condições da proposta e assegurado o preço fixo de 25 milhões de euros pelo perímetro da transação, "seja assinado o contrato definitivo de compra e venda de participações sociais" e garantidos todos os atos necessários à execução do negócio.

Isto porque da análise desta proposta resulta um `enterprise value` (valor da empresa) e um `equity value` (valor patrimonial) superior às outras propostas recebidas para os mesmos ativos, sendo que a mesma "não contende com o perímetro da transação proposta pela Next Pack S.A.S., conforme descrita no relatório".

A proposta agora apresentada pelo grupo japonês prevê "a aquisição por uma sociedade do grupo JPP à Inapa IPG das ações representativas de 100% do capital social da sociedade de direito francês Inapa France, S.A.S. e, indiretamente, a aquisição de 100% do capital social da sociedade JJ LOOS, S.A.S.".

Caso o perímetro de aquisição seja insuficiente para a qualificação para a próxima etapa da potencial transação, "a JPP poderá considerar incluir Portugal, o Centro de Serviços Partilhados e marcas no perímetro da transação, sujeito à realização de uma `due diligence` [diligência prévia] em termos satisfatórios".