Imóveis públicos. Governo transfere 27 imóveis para 17 autarquias

Esses imóveis podem servir para habitação a custos controlados, atividades de turismo e natureza, apoio à terceira idade e fins culturais.



Podem também servir para a instalação de casas de apoio aos sapadores florestais.



Os imóveis do Estado têm um valor global de 8 milhões e meio de euros.



Os acordos com os 17 municípios vão ser assinados esta segunda-feira.



O Ministério das Finanças diz que representa o reforço do processo de descentralização e de participação dos municípios na gestão dos ativos imobiliários do Estado.