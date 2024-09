Oposição em Castelo Branco acusa autarca de iludir população sobre projeto hidroagrícola

"Ao contrário do que tem vindo a afirmar e do que agora quer fazer transparecer, o IFAP [Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas] apenas anulou a candidatura porque o Município assim o quis. Leopoldo Rodrigues [presidente da Câmara de Castelo Branco] tomou formalmente essa posição", acusou, em comunicado enviado à agência Lusa, o Sempre - Movimento Independente.

A Câmara Municipal de Castelo Branco deu conta recentemente de que a comissão de gestão do Programa Nacional de Regadios anulou a aprovação do Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul-Bloco da Marateca, o que implica o correspondente indeferimento da candidatura.

O Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul - Bloco da Marateca integra o Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) desde 2021, quando o Governo anunciou 50 milhões de euros para este programa beneficiar cerca de 13 mil hectares.

Em outubro de 2022, a então ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, disse que a construção deste regadio estava em avaliação de condicionantes.

Este regadio, que abrange os concelhos de Castelo Branco e Fundão, numa área conjunta de 2.000 hectares, prevê a captação de água na albufeira de Santa Águeda.

"Esta é a conclusão que se pode retirar na sequência do envio, por parte da Câmara Municipal de Castelo Branco, de um comunicado onde dá a conhecer que a autarquia foi notificada, pelo IFAP, I.P. (comissão de gestão do Programa Nacional de Regadios), sobre a anulação da decisão de aprovação da candidatura relacionada com o projeto para o Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul - Bloco da Marateca (...)", sintetizou o Sempre.

Segundo a oposição, não foi isso que nas últimas semanas o presidente da Câmara de Castelo Branco disse e realçaram as declarações proferidas por Leopoldo Rodrigues sobre esta matéria no final de agosto, quando afirmou que "equacionar a construção do regadio terá sempre em consideração a opinião dos albicastrenses, que vão ser ouvidos neste processo".

Relembraram ainda que, no dia 03 de setembro, a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista, liderada por Leopoldo Rodrigues, referiu em conferência de imprensa sobre o projeto do Regadio que "a sua efetivação terá sempre de ser precedida de uma ampla discussão entre a população albicastrense".

"Na verdade, não é preciso recuar muito tempo para constatar as incongruências nas diferentes informações transmitidas aos albicastrenses sobre esta matéria".

O Sempre questionou o presidente da Câmara de Castelo Branco: "Então porque é que não quis ouvir os albicastrenses, se ainda há menos de três semanas disse que o faria? Como é que é possível que o concelho tenha sido confrontado com a anulação do projeto e dado este processo como `encerrado` por parte do Executivo da Câmara Municipal?".

Neste âmbito, afirmaram que "é assustadora" a forma como a autarquia "se desvincula de um projeto no valor de 15 milhões de euros, sem nunca apresentar um único estudo, um único dado técnico".

"Uma tremenda irresponsabilidade. O Sempre e os albicastrenses não se podem conformar que projetos tão estruturantes sejam perdidos sem mais nem menos, apenas com base em pressentimentos", sustentaram.

Para o Sempre, este é mais um capítulo "da desorientação" com que este executivo se tem apresentado aos albicastrenses.