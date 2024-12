Quase 30 ONG ambientais contra gasoduto H2Med de hidrogénio para Europa central

Em comunicado, divulgado pela portuguesa Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável, as ONG consideram que o H2Med pode "comprometer a disponibilidade de energia renovável para consumo interno" na Península e ter "impactos significativos nos ecossistemas, com potenciais perturbações nos habitats e ameaças à biodiversidade".

Os ativistas argumentam que, no total, o gasoduto terá capacidade para transportar até dois milhões de toneladas de hidrogénio por ano até 2030, o que exigirá a "instalação de, pelo menos, 40 gigawatts (GW) de nova capacidade de energia renovável em Portugal e Espanha" e pode gerar "competição por terrenos, recursos de energia renovável e infraestruturas de transporte de eletricidade".

"Caso o gasoduto seja concluído, mas a disponibilidade de hidrogénio verde seja insuficiente, a solução de recurso será a mistura com gás fóssil", dizem, considerando que "esta abordagem pode prolongar a dependência do gás fóssil por décadas, aumentar a dependência energética de países estrangeiros e continuar a ser uma fonte significativa de emissões de gases com efeito de estufa (GEE)".

Os ambientalistas assinalam ainda que "não existem dados fiáveis sobre a procura futura exata de hidrogénio verde na Europa Central" ou "a perspetiva de produção de hidrogénio verde para exportação", pelo que "o gasoduto pode revelar-se um desperdício de fundos públicos".

Além disso, tendo em conta que "o transporte de hidrogénio é tecnicamente desafiante e consome quantidades significativas de energia", defendem que se estabeleça como prioridade a produção e consumo local de hidrogénio verde, que consideram mais eficiente, "reservando-o para setores de difícil eletrificação, acompanhado de medidas de redução da procura (por exemplo, produção de aço, amoníaco, aviação e transporte marítimo)".

Os signatários da posição estão contra "o desenvolvimento de grandes infraestruturas de transporte e exportação de hidrogénio" nesta altura, considerando que os fundos públicos destinados ao H2Med poderiam ser mais bem utilizados em "alternativas comprovadas, como a eletrificação direta, o autoconsumo, as comunidades de energia e a melhoria da eficiência energética".

A divulgação do posicionamento das organizações ocorre um dia depois do "encerramento (...) do `Convite à manifestação de interesse` para os potenciais produtores e consumidores de hidrogénio envolvidos neste projeto".

O Memorando de Entendimento para o desenvolvimento do H2Med foi assinado em dezembro de 2022 pelos seus promotores --- REN (Portugal), Enagás (Espanha) e Téréga & GRTgaz (França)-, tendo um ano depois sido considerado Projeto de Interesse Comum e Mútuo pela Comissão Europeia.

A Academia Cidadã, a rede Gas No es Solución, Climáximo, Ecologistas en Acción, Federació d`Ecologistes en Acció de Catalunya, GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Food & Water Action Europe, Les Amis de la Terre France, Linha Vermelha e Plataforma por un Nuevo Modelo Energético são algumas das 28 ONG que partilham a opinião divulgada pela Zero.