Trabalhadores em `lay-off` com quebra homóloga de 28% em dezembro mas sobem face a novembro

"Em dezembro de 2024, o número total de situações de `lay-off` com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 7.028", avança a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social hoje divulgada.

Face ao período homólogo regista-se um decréscimo de 2.677 prestações processadas, o equivalente a uma queda de 27,6%.

Já na comparação em cadeia, observou-se um acréscimo de 661 prestações processadas, o que se traduz num aumento de 10,4% face a novembro de 2024.

De notar que, em novembro de 2024, o número de trabalhadores em `lay-off` caiu quase 60%, face ao mesmo mês do ano anterior, período em que atingiu um pico.

Segundo o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 5.026 pessoas, um aumento de 20,5% (856 prestações) face a novembro, mas recuou 15,1% (menos 893) face a dezembro de 2023.

Já o regime da suspensão temporária abrangeu 2.002 trabalhadores, o que reflete uma descida de 195 processamentos na comparação mensal (-8,9%) e um recuo de 1.784 face ao mesmo mês do ano anterior (-47,1%).

As prestações de `lay-off` foram processadas a 376 entidades empregadoras em dezembro de 2024, o que representa uma redução de 201 entidades face ao período homólogo e menos cinco entidades face a novembro.

Na semana passada, a ministra do Trabalho garantiu, no parlamento, que o "Governo está atento ao contexto recessivo das economias", nomeadamente no que concerne "à evolução dos despedimentos coletivos, que estão a crescer, e à evolução do número de beneficiários das prestações de `lay-off`, que também está a subir".

Não obstante, Maria do Rosário Ramalho destacou como "positivos" alguns dados relativos ao mercado laboral, nomeadamente no que concerne à população empregada e à "baixa" taxa de desemprego, referindo que o mercado de trabalho continua "estável".