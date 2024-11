Web Summit. "Temos um número recorde de `startups` fundadas por mulheres", afirmou Paddy Cosgrave

Paddy Cosgrave falava na noite de abertura da Web Summit em Lisboa, que decorre até à próxima quinta-feira.

"Uau. Sejam muito bem-vindos à Web Summit. É realmente ótimo estar de volta aqui", afirmou Cosgrave, que disse ver "tantos rostos, tantos amigos" e até a sua família esta noite, Faye e os seus dois filhos, no Meo Arena.

"É realmente ótimo estar de volta" num Portugal "ensolarado" em novembro, reiterou, depois de no ano passado aquela que é considerada uma das maiores `cimeiras` tecnológicas do mundo ter tido outra liderança.

"Bem-vindas a todas as `startups que viajaram de todos os cantos do globo. Temos o maior número de `startups` desde sempre em exibição no nosso evento nos próximos três dias", salientou Cosgrave, referindo que "há um aumento significativo de `startups` dos Estados Unidos e da América Latina, em particular do Brasil".

E também "temos um número recorde de `startups` fundadas por mulheres, 44% das quase 3.000 `startups` expositoras nos próximos três dias são fundadas por mulheres, o que é absolutamente impressionante", reforçou o empreendedor.

Na sua intervenção, recordou que na semana passada foi divulgado o relatório de investimento Crunchbase, que mostra que as `startups` em estágio inicial que compareceram no ano passado arrecadaram mais de 750 milhões de dólares somente nos últimos 12 meses, "e esse número só está a aumentar".

"Não podem esquecer que, nos próximos três dias, quando estiverem a conhecer todas estas jovens `startups`, algumas delas vão se transformar em incríveis histórias de sucesso no futuro", lembrou.

Este último ano "foi uma jornada notável de altos e baixos", rematou.