Liga Nações. Pavlidis "bisa" no triunfo da Grécia em Wembley

A Grécia venceu na visita à Inglaterra por 2-1, no grupo B2 da Liga das Nações de futebol, com dois golos do avançado Pavlidis.

No Grupo B2, a Grécia surpreendeu ao vencer a Inglaterra por 2-1 em pleno Estádio de Wembley, com o benfiquista Pavlidis a marcar os dois golos da seleção helénica, aos 49 e 90+4, tendo ainda visto um outro tento ser anulado por fora de jogo.



Pela Inglaterra, sem o lesionado Harry Kane, marcou Jude Bellingham, aos 87, que parecia valer o empate, antes de Pavlidis garantir os três pontos na compensação. No outro jogo do grupo, a República da Irlanda venceu por 2-1 na visita à Finlândia.



Com este triunfo, a Grécia lidera o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos, enquanto a Inglaterra é segunda com seis, a Irlanda tem três e a Finlândia continua a zero.