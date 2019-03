FC Porto comunica à polícia identificação de agressor de dirigente do Sporting

Lusa Comentários 18 Mar, 2019, 12:46 / atualizado em 18 Mar, 2019, 13:04 | Futebol Nacional

Miguel Albuquerque disse que foi agredido "por uma pessoa com a camisola do FC Porto". | Foto: FC Porto@facebook/DR

" (...) O FC Porto mobilizou todos os meios para identificar o adepto em causa, convidado num camarote de empresa. Este processo de identificação foi hoje mesmo concluído, tendo o FC Porto comunicado à polícia e, desde já, interditado o acesso desse adepto ao nosso pavilhão", informou o FC Porto, que repudiou "veementemente os acontecimentos ocorridos no último sábado", através de um esclarecimento publicado no site oficial.

Miguel Albuquerque disse que foi agredido "por uma pessoa com a camisola do FC Porto" no fim da primeira parte do jogo entre as duas equipas, da 20.ª jornada do campeonato, no sábado, tendo responsabilizado o diretor do andebol dos `dragões`, José Magalhães, e o administrador da SAD portista, Adelino Caldeira, apelidando-os de "os verdadeiros culpados das agressões".

"O FC Porto lamenta que o diretor geral das modalidades do Sporting Clube de Portugal, através da sua página pessoal no Facebook, tenha tecido considerações falsas sobre a natureza das intervenções de dirigentes e funcionários do nosso clube na zona em que ocorreu uma lamentável zaragata entre adeptos que também envolveu o sr. Miguel Albuquerque", observou o clube portuense.

Para o FC Porto, a investigação realizada internamente e a comunicação do seu resultado à polícia deita "por terra a suspeita lançada" por Miguel Albuquerque "sobre um branqueamento deste incidente", explicando que os responsáveis do clube tentaram "circunscrever e sanar o incidente".

"De resto, após o final do jogo, o próprio presidente do FC Porto cuidou de contactar o seu homólogo do Sporting Clube de Portugal para lhe dar a conhecer os detalhes da situação", revelou o clube `azul e branco`.

