Sporting já notificou jogadores que assinaram o documento

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Abr, 2018, 09:01 / atualizado em 07 Abr, 2018, 09:01 | Futebol Nacional

Os 19 jogadores do Sporting que assinaram o documento com críticas ao presidente Bruno de Carvalho estão assim formalmente suspensos, depois do presidente Bruno de Carvalho anunciar a decisão via Facebook.



Os jogadores têm agora 10 dias para responder, e, este sábado não se realiza o treino que deveria ser o último antes do jogo de domingo com o Paços de Ferreira.



O presidente do Sporting acusa os jogadores de falta de respeito, chamou-lhes mesmo “meninos mimados”.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Assembleia Geral do Sporting, Marta Soares, disse que quer ter uma conversa com Bruno de Carvalho.



Marta Soares diz que ninguém ganha com aquilo que o Sporting está a viver.





Esta situação surgiu após a derrota com o Atlético de Madrid, por 2-0, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, na passada quinta-feira, e das críticas feitas aos jogadores por Bruno de Carvalho.Com a suspensão de 19 dos jogadores do plantel principal, a Antena 1 sabe que a equipa B do Sporting tem ordens para estar de prevenção, caso seja necessário jogar este domingo frente ao Paços de Ferreira na vigésima nona jornada da liga portuguesa de futebol.Um cenário que sabemos não agrada ao treinador Jorge Jesus.