A AS Roma e o Liverpool lutam esta quarta-feira pelo segundo lugar de finalista da Liga dos Campeões. Num Olímpico de Roma apinhado de fãs romanos, a equipa de Jurgen Klopp vai defender um resultado de 5-2 conseguido na primeira mão, tendo atenção à reviravolta conseguida pela equipa italiana frente ao FC Barcelona. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP Notícias.