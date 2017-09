O Benfica inicia esta terça-feira a caminhada na Liga dos Campeões, temporada 2017/18. A equipa de Rui Vitória começa a liga milionária no Estádio da Luz, frente ao CSKA de Moscovo. Depois de um atribulado triunfo sobre o Portimonense na sexta-feira, os encarnados mostram-se conscientes das dificuldades mas garantem que o foco está apenas em resgatar os três pontos. Os russos também se mostram cautelosos com o tetracampeão nacional sem deixar de pensar em levar a vitória para a Rússia. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, com o relato na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero,pt.