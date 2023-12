LE. Sporting já apurado defronta o Sturm Graz

Após cinco jornadas, os verde e brancos seguem no segundo posto do agrupamento e já sabem que é nessa posição que vão acabar, pois somam mais quatro pontos do que Sturm Graz e os polacos do Rakow e distam três dos italianos da Atalanta, que têm vantagem no confronto direto com os "leões".A quatro dias de defrontar os "dragões" na I Liga, o técnico Rúben Amorim já revelou que vai fazer algumas mudanças no "onze" dos "leões", com o objetivo de dar mais tempo de jogo aos menos utilizados.





Sem grande coisa a perder, "há muito a melhorar" na equipa, segundo as palavras de Rúben Amorim.





Quanto à turma austríaca, ainda com o apuramento para a Conference League em jogo, deve surgir em Alvalade com urgência em somar os três pontos.





Paulinho - porta-voz da equipa na conferência de antevisão ao jogo - deve surgir na frente de ataque, assim como Nuno Santos e Francisco Trincão, que tem tido na segunda prova da UEFA o palco de eleição na temporada.





Quanto ao Sturm Graz, nada menos se espera que um onze na máxima força, ainda para mais quando não existe qualquer registo de lesões ou castigos. A nível tático, o 4-4-2 habitual poderá transformar-se num 5-3-2 no momento defensivo, com a presumível descida de Alexander Prass para ajudar David Schnegg, na lateral esquerda.





Se o Sporting já sabe que vão ter pela frente uma equipa proveniente da Liga dos Campeões na luta por um lugar nos oitavos de final da segunda competição da UEFA, o Sturm Graz quer o terceiro posto, que vale a continuidade nas competições europeias, pela via da Liga Conferência Europa.



O jogo entre o Sporting e o Sturm Graz está agendado para as 20h00, no estádio José Alvalade, e vai ser dirigido pelo escocês William Collum.