Jogo repartido durante quase toda a partida, embora com sinal mais para os britânicos, que enviaram o esférico várias vezes aos ferros da baliza da Suíça. A Inglaterra ainda marcou perto do final mas o recurso ao VAR levou à anulação do golo, por falta. O nulo no final obrigou ao prolongamento igualmente equilibrado. Aos 116 minutos, num livre, Sterling viu um remate seu bater, com estrondo, na barra da baliza adversária defendida por Sommer. Inevitavelmente, as decisões chegaram nos penáltis, com a Inglaterra a levar a melhor por 6-5.