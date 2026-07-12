Argentina completa quadro de semifinalistas do Mundial

Os campeões adiantaram-se muito cedo, aos 10 minutos, por Alexis Mac Allister, após canto de Lionel Messi, que não marcou, mas, depois, passaram muito tempo a defender e foi com naturalidade que os helvéticos empataram, aos 67, por Dan Ndoye.



A Suíça estava por cima, mas, pouco depois, aos 72 minutos, Breel Embolo foi expulso pelo árbitro português João Pinheiro, que, alertado pelo VAR, mostrou o amarelo – que era o segundo – ao suíço, por simular uma falta perante Leandro Paredes, ‘amarelado’ em primeira instância.



O jogo mudou radicalmente, com a Argentina a instalar-se junto da área contrária e a conseguir, depois de muito tentar, chegar ao triunfo já na segunda parte do tempo extra, primeiro com um golo monumental de Julián Alvarez, aos 112 minutos, e depois num contra-ataque finalizado por Lautaro Martínez, aos 120+1.



A Argentina, que em 2014, nos ‘oitavos’, tinha batido os helvéticos com um golo na segunda parte prolongamento – então por 1-0 e também com assistência de Messi, para Di María, aos 118 minutos -, voltou a prevalecer com dificuldades e está pela sexta vez nas ‘meias’, repetindo 1930, 1986, 1990, 2014 e 2022.



Pela frente, numa fase em que nunca ‘caiu’, os argentinos reencontram a Inglaterra, com a qual perderam nos ‘quartos’ de 1966, para depois baterem nos ‘quartos’ de 1986, com dois golos para a lenda de Maradona, e nos ‘oitavos’ de 1998, nos penáltis.



A formação de Lionel Scaloni evitou também, desde já, que o título ficasse entregue à Europa, enquanto a Suíça ainda não foi desta que chegou às ‘meias’, sendo eliminada pela quarta vez nos ‘quartos’, depois de 1934, 1938 e 1954.



Em relação ao jogo dos oitavos de final, a Argentina apresentou o mesmo 'onze', enquanto a Suíça fez apenas uma alteração, com Djibril Sow a render Ardon Jashari.



A formação helvética entrou a controlar a posse de bola, instalando-se no meio-campo contrário, perante uma Argentina remetida atrás, com as linhas muito juntas e, com bola, a sair muitas vezes com passes longos de Dibu para Alvarez.



Os argentinos acabaram, porém, por conseguir adiantar-se bem cedo no marcador, aos 10 minutos, no segundo canto seguido, marcado na esquerda por Messi, com um centro ‘teleguiado’ para o cabeceamento certeiro de Mac Allister ao primeiro poste.



Em desvantagem, a Suíça continuou a ter mais tempo a bola, mas sem conseguir criar grande perigo, destacando-se um remate de longe de Sow (20), uma saída de Dibu aos pés de Embolo (32) e um livre de Freuler (43) que saiu muito ao lado.



A Argentina começou melhor a segunda parte e, nos primeiros 10 minutos, Molina, Alvarez, Enzo e De Paul ameaçaram, mas os helvéticos retomaram rapidamente o comando do jogo.



Dibu deteve um cabeceamento de Ndoye (65 minutos) e um forte remate de longe de Xhaka (66), mas, aos 67, Xkaha lançou Ndoye, que, na esquerda, tabelou com Rodriguez, recebeu na área e rematou cruzado, fora do alcance do guarda-redes argentino.



A Suíça estava por cima, mas, aos 69 minutos, Embolo atirou-se para o relvado num lance com Paredes. Inicialmente, João Pinheiro mostrou amarelo ao argentino, mas, alertado pelo VAR, trocou-o para o suíço, que já tinha amarelo e, assim, foi expulso, aos 72.



Com mais um, a Argentina, que quase só estava a defender, instalou-se junto da área contrária e teve algumas ocasiões para chegar ao segundo golo, com destaque para um cabeceamento de Mac Allister (89), um remate de pé direito de Messi (90+2) e um ‘tiro’ de Lisandro ao qual Kobel respondeu com grande defesa (90+9).



Os argentinos vieram para o prolongamento com Thiago Almada, que entrou com grande dinâmica e teve o melhor momento da primeira parte, com um forte remate de fora da área que ainda raspou no poste direito da baliza de Kobel, aos 95 minutos.



Na segunda parte do tempo extra, e já com Otamendi e Flaco López em campo, a Argentina ameaçou por Messi, num remate que Kobel defendeu, mas, instantes depois, aos 112 minutos, Julian Alvarez fez um extraordinário remate de fora da área, sobre a esquerda, fazendo a bola entrar junto ao ângulo superior esquerdo.



Agora a perder, a Suíça lançou-se em busca do empate e, em contra-ataque, foi a Argentina que acabou com o jogo, com Lautaro a colocar em Almada, que rematou para defesa de Kobel, surgindo na recarga o avançado do Inter Milão a faturar, aos 120+1 minutos.



Jogo no Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos.



Argentina - Suíça, 3-1 após prolongamento.



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Alexis Mac Allister, 10 minutos.



1-1, Dan Ndoye, 67.



2-1, Julián Alvarez, 112.



3-1, Lautaro Martínez, 120+1.



Equipas:



- Argentina: Dibu Martínez, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 85), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 106), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nico González, 78), Leandro Paredes (Flaco López, 110), Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 85), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, 91), Lionel Messi e Julián Álvarez.



Selecionador: Lionel Scaloni.



- Suiça: Gregor Kobel, Denis Zakaria (Ardon Jashari, 96), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Eray Coemert, 90+1), Remo Freuler (Rubén Vargas, 115), Granit Xhaka, Fabian Rieder (Miro Muheim, 86), Djibril Sow (Silvain Widmer, 86), Dan Ndoye (Zeki Amdouni, 86) e Breel Embolo.



Selecionador: Murat Yakin.



Árbitro: João Pinheiro (Portugal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Breel Embolo (44 e 72), Thiago Almada (97) e Lautaro Martínez (98). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Breel Embolo (72).



Assistência: 69.045 espectadores.





(Com Lusa)