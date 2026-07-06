Portugal cai aos pés da Espanha nos descontos

Reportagem

Portugal cai aos pés da Espanha nos descontos

Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao perder por 1-0 com a Espanha, em encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

Jerome Miron - Reuters

Mikel Merino marcou, aos 90+1 minutos, o golo que eliminou a formação das quinas.

Na nona presença em Mundiais, a seleção lusa caiu pela terceira vez nos oitavos, repetindo 2010 e 2018, na primeira ocasião também batida pelos espanhóis (0-1).

Portugal conseguiu chegar às meias-finais em 1966 (terceiro lugar) e 2006 (quarto) e foi afastado nos `quartos` em 2022. Em 1986, 2002 e 2014, tombou na fase de grupos.

A formação das quinas ficou no segundo lugar do Grupo K, após empatar com a República Democrática do Congo (1-1), golear o Azbequistão (5-0) e somar uma segunda igualdade, com a Colômbia (0-0), e, nos `16 avos`, eliminou a Croácia (2-1).

Por seu lado, a Espanha, campeã mundial em 2010, segue para os quartos, nos quais defronta na sexta-feira, em Inglewood, pela 12:00 locais (20:00 em Lisboa), o vencedor do embate entre os Estados Unidos e a Bélgica.

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