Portugal cai aos pés da Espanha nos descontos

Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao perder por 1-0 com a Espanha, em encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

Mikel Merino marcou, aos 90+1 minutos, o golo que eliminou a formação das quinas.





Na nona presença em Mundiais, a seleção lusa caiu pela terceira vez nos oitavos, repetindo 2010 e 2018, na primeira ocasião também batida pelos espanhóis (0-1).



Portugal conseguiu chegar às meias-finais em 1966 (terceiro lugar) e 2006 (quarto) e foi afastado nos `quartos` em 2022. Em 1986, 2002 e 2014, tombou na fase de grupos.



A formação das quinas ficou no segundo lugar do Grupo K, após empatar com a República Democrática do Congo (1-1), golear o Azbequistão (5-0) e somar uma segunda igualdade, com a Colômbia (0-0), e, nos `16 avos`, eliminou a Croácia (2-1).



Por seu lado, a Espanha, campeã mundial em 2010, segue para os quartos, nos quais defronta na sexta-feira, em Inglewood, pela 12:00 locais (20:00 em Lisboa), o vencedor do embate entre os Estados Unidos e a Bélgica.

