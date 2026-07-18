França - Inglaterra

França e Inglaterra defrontam-se no jogo de atribuição da medalha de bronze do Mundial de 2026, que opõe as seleções derrotadas nas meias-finais por Espanha e Argentina, campeã em título, que disputam no domingo a grande final.

Os franceses, derrotados pela Argentina na final do Mundial2022, detêm o favoritismo frente aos ingleses, ainda que a caminhada triunfal da equipa liderada pelo selecionador Didier Deschamps tenha conhecido um fim abrupto frente à Espanha, que já tinha eliminado Portugal nos oitavos de final (1-0), antes de bater os gauleses nas meias, por 2-0.



A Inglaterra, comandada pelo alemão Thomas Tuchel, foi eliminada pela Argentina, por 2-1, e esteve a vencer até bem perto do final da partida, mas permitiu uma recuperação sensacional aos sul-americanos.

