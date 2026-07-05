Mundial 2026. Brasil - Noruega

O Brasil entra em campo esta noite frente à Noruega nos oitavos de final do Mundial 2026, procurando dar mais um passo rumo ao tão desejado hexacampeonato. A seleção orientada por Carlo Ancelotti continua a afirmar-se como uma das principais candidatas ao título, mas terá pela frente uma equipa norueguesa confiante, liderada por Erling Haaland e determinada em prolongar uma campanha já histórica.

A caminhada brasileira começou com um empate diante de Marrocos, resultado que serviu de alerta para a equipa canarinha. Seguiram-se vitórias frente ao Haiti e à Escócia, que garantiram a liderança do Grupo C.





Nos 16 avos de final, o Brasil teve de sofrer para ultrapassar o Japão, acabando por vencer por 2-1 graças a um golo decisivo de Gabriel Martinelli nos instantes finais da partida. Vinícius Júnior tem sido uma das figuras em destaque da campanha brasileira.





A Noruega tem sido uma das revelações da competição. Os nórdicos venceram o Iraque e o Senegal na fase de grupos, garantindo o apuramento apesar da derrota frente à França na última jornada.





Já na ronda anterior, eliminaram a Costa do Marfim com um triunfo por 2-1 decidido por Erling Haaland perto do final do encontro. O avançado do Manchester City tem sido o principal protagonista da equipa de Ståle Solbakken, formando com Martin Ødegaard uma dupla capaz de causar dificuldades a qualquer adversário.





O encontro disputa-se no Estádio de Nova Iorque/Nova Jérsia (MetLife Stadium), em East Rutherford, nos Estados Unidos. A FIFA nomeou o norte-americano Ismail Elfath para dirigir a partida, sendo Said Martínez o quarto árbitro.



