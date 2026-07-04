Mundial 2026. Canadá - Marrocos

Canadá e Marrocos defrontam-se esta tarde - 18h00 em Portugal - nos oitavos de final do Mundial 2026. Um duelo entre duas das seleções-sensação da competição. Os canadianos continuam a viver a melhor campanha da sua história em Mundiais, enquanto os marroquinos procuram confirmar o estatuto conquistado nos últimos anos, depois de já terem alcançado as meias-finais em 2022.

A seleção canadiana chegou a esta fase depois de terminar a fase de grupos no segundo lugar do Grupo B. Após um empate com a Bósnia-Herzegovina e uma goleada sobre o Qatar, o Canadá seguiu para os 16 avos de final, onde eliminou a África do Sul por 1-0.





A equipa de Jesse Marsch tem mostrado personalidade, organização e capacidade para competir ao mais alto nível, alimentando o entusiasmo dos adeptos de um dos países anfitriões.





Do outro lado estará um Marrocos cada vez mais habituado a desafiar as potências mundiais. Os africanos terminaram o Grupo C no segundo lugar, atrás do Brasil, depois de empatarem com a seleção brasileira, vencerem a Escócia e derrotarem o Haiti.





Nos 16 avos de final protagonizaram uma das grandes surpresas da competição ao eliminar os Países Baixos nas grandes penalidades, com Yassine Bounou novamente em destaque. Liderados por Achraf Hakimi, os marroquinos chegam a esta eliminatória com legítimas ambições de continuar a fazer história.





O encontro realiza-se no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, e será dirigido pelo árbitro inglês Michael Oliver.





O vencedor garantirá presença nos quartos de final, onde terá pela frente o vencedor do duelo entre Paraguai e França, um jogo que se realiza também este sábado a partir das 22h00 em Lisboa.