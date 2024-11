Autoridades procuram organizar-se após contestação. Catalunha e Valência sob aviso laranja

, um dia depois de ter visitado Paiporta, um dos epicentros da tragédia, onde centenas de pessoas apuparam os monarcas espanhóis, juntamente com o presidente do Governo, Pedro Sánchez, e o presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón., onde morreram pelo menos 213 pessoas no temporal de terça-feira da semana passada,, que foi pela primeira vez adotada no domingo.





As autoridades justificam a decisão com o objetivo de facilitar os trabalhos de garantia e restabelecimento dos serviços essenciais nas zonas afetadas, incluindo a distribuição de água e alimentos e a reposição total do fornecimento de energia e das telecomunicações.

Em Valência, os trabalhos das equipas de resgate estão a concentrar-se agora em garagens e parques de estacionamento que permanecem alagados. Há ainda cerca de três mil casas sem eletricidade e metade das redes de telemóvel ainda não foram repostas.





Ana Romeu, correspondente da RTP em Espanha

O presidente da Câmara de Adaia, Guillermo Luján, assegurou que o parque de estacionamento do centro comercial Bonaire, com capacidade para cinco mil veículos, estava “num nível mínimo de ocupação” quando ocorreram as inundações na passada terça-feira.



Esta segunda-feira, os bombeiros revelaram que as cerca de 50 a 60 viaturas que se encontravam no parque subterrâneo estavam vazias e que no domingo percorram "todo o parque de estacionamento e felizmente não encontrámos nenhum corpo”.









El buque Galicia de @Armada_esp ha llegado a #Valencia con su dotación habitual, compuesta por 147 marinos, a la que se han sumado: 104 Infantes de Marina, 36 marinos del Grupo Naval de Playa y 25 marinos de la Unidad Aérea Embarcada. pic.twitter.com/jnMdBPRoC8 — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 4, 2024 O navio Galicia, da Marinha espanhola, chegou esta segunda-feira ao porto de Valência para se juntar aos trabalhos de reconstrução na sequência dos danos causados pelo temporal em várias zonas da província, segundo o Ministério da Defesa.

A Guardia Civil, que aumentou para cerca de 5.200 o número de efetivos destacados nas zonas da província de Valência afetadas pela DANA, realizou mais de 36.115 salvamentos e resgates de pessoas em povoações e nas vias rodoviárias.As autoridades fizeram um apelo ao teletrabalho esta semana em todas as atividades que não estejam relacionadas com os serviços essenciais e decidiram manter as escolas e universidades fechadas nos próximos dias. Vinte e dois municípios da comunidade de Valência informaram o Ministério Regional da Educação de que não poderão prestar serviços educativos durante esta semana, de 4 a 8 de novembro, enquanto outros avançaram com encerramentos específicos.Com 100 fuzileiros doa bordo, o navio transporta camiões com alimentos, água, material de apoio e um helicóptero SH-60F.Também esta segunda-feira,Oito estradas nas províncias de Valência e Castellón permanecem fechadas ou intransitáveis esta segunda-feira devido às fortes chuvas causadas pelo temporal.

Restrições de circulação na Catalunha



A Catalunha acordou esta segunda-feira com quase toda a província de Tarragona em estado de alerta devido às chuvas que caíram durante a noite e a Generalitat emitiu avisos que afetam quase metade da comunidade catalã, com as regiões de Tarragona, o sul e o centro de Barcelona e parte dos Pirenéus.

Em algumas cidades do sul e ao longo da costa da Catalunha, caíram até 150 litros por metro quadrado durante a noite. Durante a noite, os bombeiros receberam 164 chamadas por inundação de pisos térreos e uma família teve de ser retirada da sua habitação.

⚠️ ALERTA de #ProteccioCivil als telèfons mòbils 📱 del Baix Llobregat



Pluges continuades i torrencials en aquests moments i durant la propera hora



Extremeu les precaucions, eviteu desplaçaments innecessaris, i allunyeu-vos de rieres i barrancs#INUNCAT pic.twitter.com/8F77jMyGvk — Protecció civil (@emergenciescat) November 4, 2024

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) decidiu igualmente suspender os atos judiciais nos tribunais da província de Tarragona.O alerta enviado pela Proteção Civil aos 200 mil habitantes de Baix Llobregat, que inclui a cidade de Barcelona prevê a ocorrência de chuvas torrenciais e persistentes. As autoridades apelam à máxima prudência, evitando deslocações desnecessárias e afastando-se de ribeiros e ravinas.Também são possíveis deslizamentos de terras.

O Instituto de Meteorologia da Catalunha, Meteocat, emitiu um aviso de intensidade de precipitação para os municípios de Vallès Occidental, Bages, Barcelona, Maresme, Vallès Oriental e Moianès, onde é possível a ocorrência de precipitação com uma intensidade de 20 mm em 30 minutos.