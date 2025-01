Colisão entre avião e helicóptero para aeroporto de Washington

"Todas as descolagens e aterragens (...) foram suspensas. O pessoal de emergência está a responder a um incidente aéreo na apista. O terminal permanece aberto", informou o aeroporto, numa mensagem na rede social X.

Os bombeiros e os serviços de emergência médica de Washington disseram que um pequeno avião caiu perto do aeroporto e caiu no rio Potomac.

"Uma operação de busca e salvamento envolvendo várias agências está em curso no rio Potomac após um acidente de avião", escreveu a polícia da capital norte-americana, também na X.

Barcos insufláveis de resgate estavam a ser lançados no Potomac a partir de um ponto próximo do aeroporto, ao longo da autoestrada George Washington, a norte do aeroporto.

"Posso confirmar que o presidente (Donald) Trump foi informado sobre esta situação. Tragicamente, parece que um helicóptero militar colidiu com uma aeronave regional", disse a porta-voz da presidência, Karoline Leavitt à televisão Fox News.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse que um avião regional colidiu com um helicóptero quando se aproximava do aeroporto de Washington.

Dados do acidente

"Um jato regional Bombardier CRJ700 da PSA Airlines colidiu no ar com um helicóptero Sikorsky H-60 ao aproximar-se da pista 33 do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, por volta da 1h00 desta quinta-feira em Lisboa", disse a FAA.

O jato bimotor Bombardier CRJ-701 foi fabricado no Canadá em 2004 e pode ser configurado para transportar até 70 passageiros.

"A PSA (Airline) estava a operar o voo da American Airlines 5342. Partiu de Wichita, no Kansas", no centro dos Estado Unidos, acrescentou a FAA, em comunicado.

O número de passageiros e possíveis vítimas é ainda desconhecido.

"Só posso dizer que os pensamentos e orações de toda a administração Trump estão com todos os envolvidos e pedimos ao público nesta área que se mantenha vigilante sobre as orientações da polícia e que lhes permita fazer o seu trabalho", concluiu Leavitt.