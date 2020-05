Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

As instituições devem ficar com um registo de todos os visitantes.



Caso positivo na Autoeuropa

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Brasil totalizou 11.519 mortos e 168.331 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, tendo registado nas últimas 24 horas 396 óbitos e 5.632 novos casos, segundo o Executivo.De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de incidência da covid-19 no país é 80,1 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que a taxa de letalidade da doença está fixada em 6,8%.O aumento no número de mortes no Brasil foi de 3,5 por cento, passando de 11.123 no domingo, para 11.519 na segunda-feira.Já em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 3,4 por cento, passando de 162.699 para 168.331 casos confirmados.A tutela deu ainda conta da recuperação de 69.232 doentes, sendo que 82.344 continuam sob acompanhamento.São Paulo, com 46.131 pessoas diagnosticadas e 3743 mortes, continua a ser o estado que concentra o maior número de casos, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 17.939 infetados e 1770 vítimas mortais.A partir da próxima segunda-feira, lares e unidades de cuidados continuados podem voltar a ter visitas. A Direção-Geral da saúde publicou um conjunto de regras para os visitantes e utentes.Uma das principais condições é o agendamento prévio das visitas, que devem seguir um rigoroso plano de higienização, além do distânciamento físico apropriado.Todavia, o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, afirma, em declarações à TSF, estar à espera de diretrizes do Governo sobre as visitas ao lares.A Autoeuropa confirma um caso positivo de Covid-19 entre os trabalhadores. O profissional infetado teve contacto com mais sete pessoas.A unidade portuguesa da construtora alemã Volkseagen garante que a cadeia de contágio não ocorreu dentro das instalações.A fábrica diz ainda que o trabalhador sempre respeitou todas as regras de segurança e que o risco de contágio é também reduzido.Ainda assim, os outros trabalhadores que estiveram em contacto com o infetado estão em casa e já fizeram testes de rastreio.Já a fábrica Avipronto, na Azambuja, retomou a produção. Mas apenas com dez por cento dos trabalhadores.A empresa esteve encerrada depois de terem 101 funcionários terem testado positivo.Na segunda-feira, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, houve nove mortes - um número abaixo dos dois digitos, o que aconteceu pelo segundo dia consecutivo.Houve também registo de mais 98 infetados, uma subida inferior a 0,4 por cento, o valor mais baixo, em termos percentuais, desde o início da pandemia.O país regista um total de 1144 mortes relacionadas com a Covid-19 e 27.679 infetados.A Região Norte é ainda aquela que regista o maior número de mortos (651), seguida dade Lisboa e Vale do Tejo (248), do Centro (216), do Algarve (14), dos Açores (14) e do Alentejo, com apenas um caso.Os números voltam a ser atualizados pelo Ministério da Saúde ao início da tarde.À escala internacional, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.A doença é gerada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.Desde então, os governos confinaram 4,5 mil milhões de pessoas, o que corresponde a mais de metade da população mundial, encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, parando assim setores inteiros da economia.