"Falhei". Encontrada carta de suspeito de assassínio de Trump na Florida

, depois de ter alegadamente apontado a Trump uma espingarda tipo AK47, através da vegetação que rodeia o campo de golfe de West Palm Beach, no dia 15 de setembro.

A carta foi encontrada numa caixa entregue por uma testemunha civil que permanece anónima. Com a carta, estavam algumas munições, um cano de metal e quatro telemóveis, revelaram os procuradores.







"Caro mundo. Esta era uma tentativa de assassínio de Donald Trump, mas falhei-vos", escreveu o suspeito. "Tentei o meu melhor com toda a coragem que pude".







"Cabe-vos agora cumprir a tarefa. Ofereço 150 mil dólares a quem puder fazer o trabalho", acrescentou.





A carta, escrita vários meses antes de 15 de setembro e endereçada "ao mundo", poderá ajudar a provar a intenção de Routh no caso.







No carro conduzido por Routh, quando foi detido e no qual se tinha posto em fuga após ser intercetado pelo Serviço Secreto,De acordo com os elementos revelados pelos procuradores, os registos do telemóvel do suspeito indicam a sua presença nas vizinhanças de torres de comunicação perto do campo de golfe internacional de Trump, onde decorreu a tentativa de assassinato, e da sua casa em Mar-a-Lago, entre os dias 18 de agosto e 15 de setembro, o que pode implicar operações de vigilância.. São esperadas novas acusações. A procuradoria pede que ele fique sob detenção até ao seu julgamento.Ryan Routh foi intercetado por um agente do Serviço Secreto responsável pela segurança de Donald Trump e que detetou o cano da espingarda entre os arbustos. O agente disparou na direção do suspeito, que se pôs em fuga. Uma testemunha fotografou o veículo da fuga, incluindo a matrícula, possibilitando à polícia intercetá-la e deter Routh numa auto-estrada.relativamente a Trump, que se encontrava a algumas centenas de metros.

Esta foi a segunda tentativa de assassinar o candidato presidencial republicano durante a campanha. A primeira ocorreu em julho, durante um comício e uma das balas disparadas pelo assassino feriu Donald Trump na orelha, de raspão.





Desde então, o ex-presidente tem estado protegido por vidros à prova de bala em todos os seus comícios.

O Serviço Secreto reconheceu falhas nas suas operações para proteger Trump.