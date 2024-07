FBI identifica atirador que tentou assassinar Donald Trump

O momento foi captado pelas câmaras que acompanhavam o candidato republicano, que tinha acabado de subir ao palanque e se preparava para discursar.



Foram disparados vários tiros, antes do autor ser abatido pelos serviços secretos. Estava no telhado de um edifício fora do perímetro do comício.





O meio local de Pittsburgh WTAE assegura que o atirador usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser abatido pelos agentes dos Serviços Secretos.



As autoridades confirmaram que o atacante causou a morte a um espetador do comício e feriu Trump na orelha direita, deixando outros feridos sem gravidade entre o público.



Foi identificado horas depois, através do ADN.





"O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como sendo o indivíduo envolvido na tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no dia 13 de julho, em Butler, Pensilvânia", refere o comunicado da agência federal norte-americana, citado pelos canais norte-americanos NBC e CBS.



Indignação e preocupação

Trump foi rapidamente protegido pelos agentes dos serviços secretos, que o retiraram do palco. Ainda teve tempo de brandir o punho cerrado, em desafio, gesto aplaudido pelos apoiantes ainda perplexos.





Quem testemunhou o sucedido pensou de início que se tratava de fogo-de-artifício. A maioria dos norte-americanos acredita que o país vai ficar ainda mais dividido com o atentado.





Numa conferência de imprensa, o FBI tratou o ataque como tentativa de assassinato e é assim que o caso está a ser investigado. A agência apelou à ajuda do público, por "não acreditar que se trate de um lobo-solitário".



Donald Trump regressou entretanto a casa, na Nova Jérsia, e "encontra-se bem", de acordo com um comunicado publicado na página de internet do Comité Nacional Republicano, RNC.



Trump ainda pretende ir à convenção republicana na próxima semana, no Wisconsin, durante a qual deverá ser oficialmente nomeado candidato da direita à Casa Branca, anunciou hoje a sua equipa.



"O Presidente Trump está bem" e "espera juntar-se a todos vós em Milwaukee", no Wisconsin, onde será realizada a convenção, entre segunda e quinta-feira, anunciaram a sua equipa de campanha e o Partido Republicano num comunicado de imprensa.









Trump considerou incrível que tal atentado tenha ocorrido nos EUA.





de sábado e disse estar aliviado por saber que Donald Trump está "seguro e bem".

"Não deve haver lugar para este tipo de violência na América", afirmou numa comunicação ao país.







O atentado foi condenado por personalidades do mundo inteiro, da vice-presidente Kamala Harris e do ex-presidente Barack Obama até aos presidentes do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu, Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola.





Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o ataque à saída do NOS Alive, mas respondeu que tinha na altura muitos poucos detalhes para comentar. Luís Montenegro reagiu esta manhã, condenando o atentado na rede social X, tal como o ministro da Defesa, Nuno Melo.







Com Lusa