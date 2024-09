Hezbollah diz ter atingido base militar israelita em Safed

O movimento xiita Hezbollah argumenta que atacou a base no norte de Israel, que serve de quartel-general do Comando norte, "em defesa do Líbano e do seu povo", e alega ter recorrido a `90 rockets`, nesta iniciativa.

Por seu lado, Israel confirmou que três `drones` foram identificados a atravessar do Líbano para Israel, fazendo disparar as sirenes em cidades costeiras a sul de Haifa -- a mais de 50 quilómetros da fronteira com o Líbano, tendo intercetado dois deles.

Ao todo, mais de 300 projéteis foram hoje lançados do Líbano, no norte de Israel, de acordo com os militares israelitas.

O Exército assegurou que os seus ataques vão continuar no Líbano.

Nas últimas duas horas, os jatos israelitas realizaram uma "série de ataques extensos" contra alvos na região de Bekaa e no sul do Líbano, atingindo lança-mísseis e infraestruturas que o Exército afirma serem utilizadas para armazenar armas.