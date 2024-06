Mais de 1,15 milhões de venezuelanos ajudados em quatro meses

"A resposta humanitária na Venezuela mobilizou 71,9 milhões de dólares (65,91 milhões de euros) até 31 de maio de 2024, o que cobre 8,1% do Plano de Resposta Humanitária", de acordo com um documento do Gabinete das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) divulgado na Internet.

A ONU indicou serem necessários 617 milhões de dólares (565,60 milhões de euros) para alcançar o objetivo proposto de ajudar 5,1 milhões de venezuelanos, ainda este ano.

Entre os beneficiários da ajuda, contam-se 176 membros de comunidades indígenas, 28 mil deficientes e mais de mil pessoas da comunidade LGTBI, acrescentou.

Entre os beneficiários da ajuda humanitária, 58% são mulheres, mantendo a ONU presença nos 24 estados e em 278 dos 335 municípios da Venezuela.

Segurança alimentar e meios de subsistência (532.000 pessoas), saúde (447.000 pessoas) e água, saneamento e higiene (180.000) pessoas foram as áreas abrangidas pela ajuda prestada, referiu.