Foto: Nuno Amaral - Antena 1

Venâncio Mondlane, que se auto-intitula presidente do povo, disse que se o Governo presidido por Daniel Chapo não libertar todos os detidos nos protestos dos últimos meses, no prazo de três semanas, vai ser "uma afronta direta ao povo".



As palavras de Mondlane são, por norma, cumpridas pela população como, por exemplo, o não pagamento de portagens ou a recusa em fazer inspeção automóvel.



Na África do Sul, o repóter Nuno Amaral encontrou um moçambicano a ecoar as palavras do candidato derrotado.