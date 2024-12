Quase 200 mortos no Haiti. Líder de gangue terá ordenado massacre

“No fim de semana passado, pelo menos 184 pessoas foram mortas devido a um ato de violência orquestrada pelo líder de um poderoso gangue na capital haitiana de Porto Príncipe, na área de Cité Soleil”, denunciou Volker Turk, chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira a repórteres em Genebra.





“Estes últimos assassinatos elevam o número de mortos neste ano no Haiti ao impressionante número de cinco mil pessoas”, acrescentou.





Descreveu ainda que membros do grupo queimaram os corpos e atiraram-nos ao mar.





O Comité para a Paz e o Desenvolvimento (CPD), uma organização de direitos civis haitiana, também alegou que “os soldados do gangue foram responsáveis por identificar as vítimas nas suas casas e levá-las ao reduto do chefe para serem executadas”.





O lider do grupo apontado é Monel "Mikano" Felix, conhecido por "King Micanor", do gangue Wharf Jeremie. Terá então ordenado os assassinatos no bairro de Cite Soleil.





"Ele decidiu punir cruelmente todos os idosos e praticantes de bruxaria que, em sua imaginação, seriam capazes de enviar um feitiço mau sobre o seu filho", explicou um comunicado do grupo de direitos civis com sede no Haiti.





Todas as vítimas do massacre tinham mais de 60 anos.







De acordo com a agência France Press, um morador confirmou os ataques e disse que o pai de 76 anos estava entre as vítimas.



"Os bandidos incendiaram o seu corpo. A família não pode sequer organizar-lhe um enterro porque já que não conseguimos recuperar o corpo", testemunhou o familiar sob condição de anonimato.



Bruxaria e violência



De acordo com a Reuters, que cita por sua vez a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH), Felix suspeitava que o filho tinha adoecido devido a bruxaria.





Terá então procurado conselhos junto de um padre de vodu que lhe confirmou que a vizinhança do bairro, nomeadamente as pessoas idosas, teriam recorrido a bruxaria para debilitar a saúde do filho, que morreu no sábado.





"King Micanor" terá mandado membros do grupo matar, pelo menos 100 pessoas, logo na sexta-feira. As armas usadas foram facalhões e facas.







Cite Soleil é um bairro densamente povoado perto do porto da cidade de Porto Príncipe. Está identificado como uma das áreas mais pobres e violentas do pequeno país.





Com o aumento da violência, as companhias aéreas American Airlines, a Spirit Airlines e JetBlue Airways suspenderam os voos e já anunciaram que não têm planos em retomar ligações nos próximos tempos.





Entretanto também o secretário-geral das Nações Unidas,disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

“O secretário-geral da ONU apela às autoridades haitianas para que conduzam uma investigação completa e garantam que os autores destes e de todos os outros abusos e violações dos direitos humanos sejam levados à justiça”, sublinhou Dujarric.





O gabinete do primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aime disse que "esse crime monstruoso constitui um ataque direto à humanidade" e condenou o massacre, apelidando o ato de