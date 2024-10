Sinouar era o líder do Hamas com a palavra final sobre reféns

Sinouar tornou-se o principal chefe do Hamas após o assassínio do anterior líder, Ismail Haniyeh, numa explosão no Irão em julho, que foi atribuída a Israel.

Nascido em 1962 num campo de refugiados na cidade de Khan Yunis, em Gaza, Sinouar foi um dos primeiros membros do Hamas, formado em 1987, e acabou por liderar o braço de segurança do grupo.

Israel prendeu-o no final da década de 1980, quando Sinouar admitiu ter matado 12 alegados colaboradores, um papel que lhe valeu a alcunha de "O Carniceiro de Khan Yunis".

Sinouar foi condenado a quatro penas de prisão perpétua por crimes que incluíram a morte de dois soldados israelitas e, quando cumpria as sentenças, organizou greves nas prisões para melhorar as condições de trabalho dos reclusos.

Estudante por conta própria da sociedade hebraica e israelita, Sinouar sobreviveu a um cancro no cérebro em 2008, após ser tratado por médicos israelitas.

Sinouar estava entre os mais de mil prisioneiros palestinianos libertados em 2011 pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no âmbito de uma troca por um soldado israelita capturado pelo Hamas num ataque transfronteiriço.

Quando Sinwar regressou a Gaza, ascendeu rapidamente na hierarquia do Hamas com uma reputação de crueldade.

Acredita-se que tenha estado por detrás do assassinato, em 2016, de outro importante comandante do Hamas, Mahmoud Ishtewi, numa luta interna pelo poder.

Sinouar tornou-se chefe do Hamas em Gaza, colocando este movimento no controlo efetivo do território e trabalhou com Haniyeh para alinhar o grupo com o Irão e com os seus representantes na região.

Existem provas generalizadas de que Sinouar, juntamente com Mohammed Deif, o chefe do braço armado do Hamas, planearam o ataque surpresa de 07 de outubro em território de Israel.

O ataque matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e desencadeou uma guerra que matou mais de 42 mil palestinianos em Gaza, segundo as autoridades de saúde locais.

Em maio, o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitou mandados de detenção para Sinouar, Deif e Haniyeh pelos seus alegados papéis no ataque.

Sinouar estava escondido desde o ataque, mas, mesmo antes de se tornar o principal líder do Hamas, acreditava-se que tinha a palavra final sobre qualquer acordo para libertar os reféns detidos pelo grupo islamita.

Cerca de 100 reféns permanecem em Gaza, dos quais se acredita que cerca de um terço estejam mortos.

Não é claro quem irá substituir Sinouar e o que isso poderá significar para os esforços de cessar-fogo, que foram interrompidos em agosto, após meses de negociações mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Qatar.

O Hamas tem centenas de milhares de apoiantes em Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e nos campos de refugiados palestinianos espalhados pela região.

Vários dos seus principais líderes estão escondidos no Qatar, que tem servido de mediador entre Israel e o grupo islamita.

No passado, Israel assassinou vários líderes do Hamas: o fundador do grupo, o Xeque Ahmed Yasin, em cadeira de rodas, em março de 2004, e o seu sucessor, Abdelaziz Rantisi, menos de um mês depois, bem como dois outros líderes do braço armado do grupo islamita, Salah Shehade (2002) ou Ahmed Yabari (2012).

Israel confirmou hoje que matou o principal líder do Hamas e mentor dos ataques de 07 de outubro, Yahya Sinouar, o homem mais procurado do grupo islamita palestiniano na ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

"O assassino em massa Yahya Sinouar, responsável pelo massacre e atrocidades de 07 de outubro, foi eliminado pelos soldados [das forças israelitas]", revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, numa declaração à imprensa.

Logo após a declaração do chefe da diplomacia de Israel, o Exército e os serviços de informação nacionais (ISA) emitiram um comunicado em que "confirmam que, após uma perseguição de um ano, ontem [quarta-feira], 16 de outubro de 2024, os soldados do Exército israelita eliminaram Yahya Sinouar, o líder da organização terrorista Hamas durante uma operação no sul da Faixa de Gaza".