UE que ver palavras da nova liderança acompanhadas por ações

Serão as ações a ser tomadas que vão condicionar as relações entre o bloco comunitário e o país do Médio Oriente, referiu Kaja Kallas.

"Primeira é necessário discutir com a nova liderança síria [...], não são apenas as palavras que interessam, também queremos ver as palavras a ir na direção certa", referiu Kaja Kallas, à entrada para a sua primeira reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da UE, em Bruxelas.

A ex-primeira-ministra da Estónia acrescentou que as "próximas semanas e meses demonstrarão" as intenções do movimento que fez cair o regime ditatorial que vigorou durante cinco décadas e era apoiada pela Rússia e pelo Irão.

A queda do regime sírio e as implicações geopolíticas para o Médio Oriente são uma das matérias a abordar pelos governantes do bloco político-económico europeu na reunião de hoje, a última de 2024, em Bruxelas, capital da Bélgica e cidade onde estão sediadas as instituições europeias.