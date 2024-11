"Vai ser uma era de ouro". Donald Trump reinvidica vitória nas eleições dos EUA

Após a derrota frente a Joe Biden em 2020, que contestou e nunca chegou a reconhecer o candidato republicano voltou a ser eleito pelos norte-americanos pela segunda vez.



Kamala Harris ausente

Donald Trump vence Estados decisivos







Os resultados preliminares apontam a esta hora para a vitória do republicano Donald Trump em mais de vinte Estados: Alabama, Arkansas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Florida, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virgínia Ocidental e Wyoming.



Trump venceu ainda no distrito 3 do Nebraska. Neste Estado, assim como no do Maine, o método eleitoral é diferente: em vez de atribuir todos os votos eleitorais ao vencedor do voto popular estadual ("winner-takes-all") os votos são divididos, com base no sistema de distrito congressional.