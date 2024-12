Vice-PM italiano Salvini absolvido de sequestro por ter negado desembarque de migrantes

Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga e atual ministro dos Transportes, sentou-se no banco dos réus por, há cinco anos, quando era ministro do Interior, ter bloqueado durante quase três semanas o desembarque em portos italianos de 147 migrantes resgatados no Mediterrâneo pelo navio da organização não-governamental (ONG) espanhola Open Arms, tendo o Ministério Público pedido uma pena de prisão de seis anos.

De acordo com os três magistrados do tribunal de primeira instância de Palermo que julgaram este processo, e que hoje estiveram reunidos para deliberações durante cerca de oito horas, não ficaram provados os crimes de que Salvini era acusado, designadamente os delitos de sequestro de pessoas e omissão de atos oficiais.

Quando foi lida a sentença a absolvê-lo, escutaram-se muitos aplausos da parte de apoiantes do líder da Liga que estavam presentes na sala de audiências.