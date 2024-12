Votação no sábado. Parlamento de Seul avança com moção de destituição do presidente

Os partidos da oposição sul-coreana apresentaram na quarta-feira uma proposta de lei para destituir o presidente do país, Yoon Suk Yeol, e avançaram que esta moção será votada no próximo sábado, às 19h00 locais (11h00 em Lisboa).

O Partido do Poder Popular (PPP), de Yoon, está dividido, mas disse que se oporia à moção de destituição.Yoon explicou à nação que a lei marcial era necessária para defender o país das forças pró-norte-coreanas e anti-estatais, assim como para proteger a ordem constitucional. Não referiu, porém, ameaças concretas.Seguiram-se momentos de caos, nomeadamente quando as tropas tentaram forçar a entrada no edifício da Assembleia Nacional, embora tenham recuado quando os assessores parlamentares lhes atiraram extintores de incêndio. No exterior, manifestantes entravam em confronto com a polícia, temendo o regresso às ditaduras e à lei marcial que marcaram grande parte do período pós-guerra da Coreia do Sul.

Presidente investigado por “insurreição”

"O caso está em curso", declarou o chefe de investigações da polícia, Woo Kong-suu, aos deputados.Vários ministros já apresentaram a demissão e a economia sul-coreana foi fortemente atingida., acusado de ter aconselhado a imposição da lei marcial. O ex-ministro da Defesa está proibido de viajar enquanto os procuradores investigam a tentativa de impor a lei marcial.O chefe do Exército da Coreia do Sul, que serviu por um breve período como comandante da lei marcial, também apresentou demissão e o ministro da Administração Interna também está a ser investigado.

O que se segue?

Se a lei de destituição for aprovada, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul decidirá então se apoia a moção – um processo que poderá demorar até 180 dias. De acordo com a Constituição, pelo menos seis juízes devem concordar em avançar com a destituição.A Constituição prevê ainda que o presidente seja suspenso do exercício do seu poder durante o processo, até que chegue decisão final sobre a destituição.Yoon conseguiu uma vitória nas eleições presidenciais mais renhidas da história da Coreia do Sul em 2022, aproveitando uma onda de descontentamento em relação à política económica, aos escândalos e às guerras de género.Mas os seus índices de apoio rondam os 20% há meses e a oposição conquistou quase dois terços dos lugares no Parlamento nas eleições de abril.c/agências