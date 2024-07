Skater Rayssa Leal é a mais nova medalhada de sempre em dois Jogos

Depois da medalha de prata em Tóquio2020, na estreia olímpica, com 13 anos, Rayssa Leal arrebatou hoje, em La Concorde, na capital francesa, o bronze, atrás das japonesas Coco Yoshizawa, que lidera o ranking e confirmou esse estatuto ao vencer a competição, e Akama Liz, terceira classificada.



Yoshizawa, de 14 anos, somou 272,75 pontos, impondo-se a Akama, de 15, que totalizou 266,95, enquanto Rayssa Leal amealhou 253,37, numa final em que todas as participantes eram menores de idade.



Já em 2021, na estreia olímpica do skate, Rayssa Leal tinha partilhado o pódio com duas japonesas, então a competirem em ‘casa’, com Momiji Nishiya, então com 13 anos, a vencer a competição e Funa Nakayama a conquistar a medalha de bronze.