Combate a incêndio na Madeira mobiliza reforços do continente

. O combate ao incêndio que deflagrou na passada quarta-feira na freguesia de Serra de Água, passando do concelho da Ribeira Brava para Câmara de Lobos, terá ainda 24 horas de dificuldades por diante.- com a exceção de Porto Santo, vigora o aviso laranja de tempo quente na Madeira. Em simultâneo, a Autoridade Marítima da Região Autónoma emitiu um

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitou durante a noite o posto de comando, referindo que deverão chegar também equipas dos Açores para reforçarem o combate ao incêndio.

Cerca das 22h00 de sábado, as chamas eram combatidas por mais de uma centena de operacionais da totalidade das corporações de bombeiros madeirenses, apoiados por 37 veículos.

“Críticas são feitas por razões demagógicas”

Também no sábado. Paulo Cafôfo advogou que situação poderia estar agora mais controlada.

Citada pela agência Lusa, na noite de sexta-feira, gonte do Governo Regional da Madeira adiantara que o Governo da República havia disponibilizado apoio, algo que o Executivo madeirense considerou não ser necessário.



Pelas 13h00 de sábado, o secretário regional da Proteção Civil reiterava, em declarações aos jornalistas, não ser necessária a ajuda do continente, sublinhando que a Região Autónoma não tinha ainda esgotado a capacidade operacional. Mais tarde, a Proteção Civil Regional anunciava que a Madeira iria receber elementos da Força Operacional Conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Para o presidente do Governo Regional, que interrompeu as férias, as críticas surgem de “falhados políticos que se aproveitam desta situação” e “são feitas por razões demagógicas”.

