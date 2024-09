Concurso extraordinário para vinculação de mais de 2.000 professores em Lisboa e Algarve

"Eu queria aproveitar para vos informar que nós vamos publicar o novo concurso extraordinário amanhã [quarta-feira]" depois de ter sido assinada a portaria com a definição das vagas na passada sexta-feira, disse aos jornalistas Fernando Alexandre à margem de uma visita à Escola Secundária Dra. Laura Ayres em Quarteira, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

O responsável governamental acrescentou que este concurso irá "permitir criar mais de 2.000 vagas para vinculação nas regiões de Lisboa, no Algarve, onde há falta de professores".

A portaria das vagas já está assinada pelo ministro da Educação e pelo das Finanças e "o concurso será lançado imediatamente", insistiu Fernando Alexandre.

"O que nós estamos a fazer é tomar as medidas para garantir que as escolas vão ter os instrumentos para conseguir atrair professores, precisamente para as áreas onde eles neste momento não estão disponíveis", disse o ministro.

À referência feita por um jornalista sobre a falta de professores que acontece todos os anos, Fernando Alexandre respondeu que agora "há uma diferença" em relação aos últimos anos: "Nós criamos um concurso extraordinário para vinculação de professores que não estão vinculados e que vão poder víncular", disse.

O ministro evitou atualizar os números de falta de professores, mas garantiu que esses dados serão fornecidos mais tarde.

"Nós daremos os números com todo o rigor, que é como fazemos sempre, com todo o rigor", afirmou.

Fernando Alexandre tem previsto visitar ainda hoje estabelecimentos escolares do ensino básico e secundário em Tavira e em Faro.