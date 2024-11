Dentistas aplaudem "esforço" da tutela após sindicato pedir demissão da ministra

A associação "reconhece e manifesta publicamente o esforço do Ministério da Saúde e da Direção Executiva do SNS com o compromisso anteriormente assumido no esforço pela melhoria dos cuidados de saúde oral em Portugal", afirma o presidente da APOMED-SP em comunicado enviado para a Lusa.

A associação sublinha que tem reunido com a Direção Executiva do SNS e diz que "foram dados passos importantes na implementação de estratégias que visam facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde oral no âmbito do SNS".

Segundo o presidente António Pereira da Costa, os avanços incluem "as orientações constantes do manual de criação e desenvolvimento de Serviços de Saúde Oral, bem como o compromisso no esforço do processo de contratação de médicos dentistas para o SNS".

A posição da associação surge poucas horas após o Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD) ter acusado a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de falta de respeito, depois de sucessivos cancelamentos de reuniões, exigindo por isso a sua demissão.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do SMD adiantou que o pedido de demissão foi uma decisão bastante ponderada, tendo o sindicato chegado à conclusão de que era "o único caminho que restava".

A situação mais recente aconteceu no final do mês de outubro, quando estava agendada uma reunião com Ana Paula Martins para o dia 22.

"Quarenta e oito horas antes dessa reunião (...) recebo um telefonema de uma assessora às 16h30 a dizer que não vai haver reunião. Sem argumento nenhum, sem justificação nenhuma e ainda por cima, o que nos pasma mais, é que não houve nenhuma alternativa nem outra data agendada", afirmou João Neto.

Na opinião do presidente do sindicato, "isto é faltar ao respeito ao sindicato" e é "um sinal de que a senhora ministra não quer dialogar com os médicos dentistas".