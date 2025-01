"Era muito claro". Ministra afirma que acumulação de funções "está no currículo" de Gandra d’Almeida

As acumulações não são ilegais desde que autorizadas", referiu.

“Não havia forma de ter conhecimento de qualquer outra coisa para além daquilo que já vos disse”, acrescentou Ana Paula Martins."É patente no currículo do doutor Gandra d'Almeida que praticava medicina durante o período em que esteve em funções como diretor do INEM-Norte. Foi isso que eu vi e é isso que o relatório da CReSAP (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública) diz.", referiu.

Questionada pelos jornalistas sobre se conhecia a acumulação de funções, Ana Paula Martins respondeu queSegundo a ministra, “era muito claro no currículo do doutor Gandra d’Almeida que ele, enquanto médico-cirurgião, durante aquele período em que esteve como diretor regional do Norte do INEM, no Governo anterior”, acumulava funções.“Era claro e era público”, referiu a governante.





Em causa está a polémica que levou à demissão de Gandra D' Almeida, que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão e que terá recebido por esses turnos mais de 200 mil euros.

"Direção Executiva tem um papel para cumprir"







Acerca das declarações do ministro da Coesão Territorial, para quem a Direção Executiva do SNS “não está a correr bem”, a ministra da Saúde disse não acreditar que Castro Almeida tenha colocado em causa a existência da entidade.

“Não creio que o senhor ministro Castro Almeida tenha colocado, neste momento, em causa a existência da Direção Executiva. O programa do Governo é muito claro sobre essa matéria. Nós acreditamos que a Direção Executiva tem um papel para cumprir”, vincou.Está em cima da mesa (…) esta transformação”, assegurou Ana Paula Martins.