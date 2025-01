Gandra d`Almeida. Montenegro segura ministra e garante que Governo desconhecia incompatibilidades

Segundo relatos citados pela agência Lusa, durante o Conselho Nacional do PSD, que decorreu segunda-feira à porta fechada,Em causa está a polémica que levou à demissão de Gandra D' Almeida, que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão e que terá recebido por esses turnos mais de 200 mil euros.

Inês Ameixa - Antena 1

Horas antes das declarações de Montenegro, a ministra da Saúde foi questionada sobre se sabia da acumulação de funções de António Gandra D' Almeida.“Naturalmente que conheço o relatório da CReSAP. Pois se nós indigitamos personalidades, elas vão à comissão de avaliação, é-nos dado depois o parecer da comissão de avaliação. E o parecer (…) é positivo”, explicou.Ainda assim, no Conselho Nacional, considerando que a pressão pública de que tem sido alvo não é pelo que está a fazer o atual Governo, mas pelo que "não foi feito" até à data em que este Executivo tomou posse.

CReSAP diz não ter papel fiscalizador

Segundo o documento da CReSAP, enquanto ainda era diretor da delegação Norte do INEM,de 2015 a 2022, mas não referiu os serviços prestados em Faro e Portimão enquanto dirigia o INEM do Norte.Na conclusão do relatório, a CReSAP concluiu que o perfil de Gandra d’Almeida era adequado para o cargo de diretor executivo do SNS.Em resposta à RTP na terça-feira, a CReSAP disse que, no momento da entrevista a Gandra d’Almeida, não foi abordado o tema da eventual acumulação de funções enquanto diretor regional do Norte do INEM.acrescentou.Também na terça-feira, o Governo anunciou a escolha do antigo presidente da Entidade Reguladora da Saúde e ex-deputado do PSD Álvaro Almeida para liderar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, na sequência da demissão de António Gandra d'Almeida.

