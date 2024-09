Guterres vincula fogos em Portugal à crise climática e diz estar atento à situação

Em Nova Iorque, Guterres, que tem na questão ambiental uma das prioridades do seu mandato, frisou que a "crise climática é um fator multiplicador de todas as tragédias que assistimos"."Tenho estado a acompanhar a situação dos fogos em Portugal com muito atenção", disse o secretário-geral das Nações Unidas numa conferência de imprensa.

"É absolutamente evidente que o agravamento dos incêndios em Portugal, o agravamento das cheias na Europa central e oriental, o agravamento das cheias na Nigéria e um conjunto de outros desastres que vemos multiplicar por toda a parte no mundo tem uma relação direta com o agravamento da crise climática. Hoje ninguém tem dúvidas a esse respeito", advogou.







c/Lusa