Helicópteros do INEM. Sindicato considera que conclusões do tribunal levantam dúvidas

O Tribunal de Contas deu o aval ao contrato por ajusto direto entre o INEM e a empresa Avincis para helicópteros de emergência.Ainda assim, o tribunal deixou recados à tutela para atribuir as verbas necessárias no futuro para abrir um concurso.Em declarações à Antena 1, Rui Lázaro identifica várias contradições, admitindo que há mesmo conclusões que o deixam baralhado.Em declarações à lusa, o ex-presidente do INEM afirma que as conclusões deste relatório do Tribunal de Contas mostram bem “quem disse a verdade”. Na opinião do sindicalista Rui Lázaro, essa afirmação não faz sentido.