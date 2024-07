Lucília Gago na RTP. "Uma desconsideração" aos deputados, diz líder do PAN

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) considerou mesmo uma "desconsideração" esta prioridade.





"Denota algum desprezo, alguma desconsideração, para não ser tão forte se calhar nas palavras, que não nos parece razoável nem proporcional", afirma Inês Sousa Real na Antena 1, considerando que "não faz sentido que a Procuradora-Geral esteja a prestar esclarecimentos primeiro à comunicação social do que a um órgão de soberania como a Assembleia da República".





"positivo que haja um diálogo com a população, uma abertura à sociedade". Ainda assim, considera

Não existe data para Lucília Gago ser ouvida no Parlamento, após os deputados terem aprovado na semana passada um requiramento do PAN e do Bloco de Esquerda. A Procuradora aceitou, mas pediu tempo enquanto não está terminado o relatório anual do Ministério Público, que será o principal foco dos deputados.





O líder parlamentar dos bloquistas, Fabian Figueiredo, lamenta que só no final do mandato existam estas explicações.







"É pena que só no final de mandato a doutora Lucília Gago tenha percebido que o Ministério Público e a justiça Portuguesa ganha com o facto de ter uma procuradora que se preocupa em comunicar", diz, sublinhando que o partido não acha normal que a PGR "não se disponibilize a dar entrevistas".

Já a Iniciativa Liberal acredita que devesse ser dada prioridade aos deputados, tendo em conta a prestação de contas anual que a PGR deve realizar no Parlamento.







"Seria preferível dentro desse enquadramento fazê-lo junto da Assembleia da República", afirmou Mariana Leitão à Antena 1, à margem da Convenção Nacional do partido que aconteceu este fim-de-semana.

Dando primeiro uma entrevista na comunicação social, "talvez considera que dessa forma chegue a mais às pessoas", comentou.







A entrevista de Lucília Gago será transmitida na RTP1 e na RTP3 a partir das 21 horas.