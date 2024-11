Maquinistas marcam greve para 6 de dezembro e exigem explicações ao ministro da Presidência

O presidente do sindicato dos maquinistas, António Domingues, vai mais longe e aponta alguns fatores que contribuem para a sinistralidade ferroviária.

Em causa estão as declarações do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de quinta-feira, na qual afirmou que "não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número por quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem" e que tem "um desempenho cerca de sete vezes pior do que a primeira metade dos países europeus".O Governo aprovou uma proposta de lei que reforça "as medidas de contraordenação para os maquinistas deste transporte ferroviário, criando uma proibição de condução sob o efeito de álcool".O SMAQ adiantou esta terça-feira que não obteve qualquer resposta à exigência feita ao ministro para que clarificasse e retificasse publicamente as suas declarações.