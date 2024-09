Noite de trabalho para os bombeiros em Mangualde e São Pedro do Sul

Também no distrito de Viseu, mas no concelho de São Pedro do Sul, a repórter da RTP Soraia Ramos descreve uma madrugada de muito trabalho para os bombeiros.

Cinco mil operacionais estiveram no terreno durante toda a madrugada, com o apoio de 1.500 viaturas.





Os meios aéreos só vão entrar em acção com o nascer do dia.Na véspera, Portugal já contou com o apoio de dois aviões Canadair espanhóis. Esta terça-feira, devem juntar-se os restantes reforços ativados ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.A União Europeia disponibilizou oito aviões oriundos de Espanha, França, Itália e Grécia, para ajudar a combater os incêndios que estão ativos em território continental português.