Operação Liberterra II. Sete detidos em Portugal em operação contra tráfico de seres humanos

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

A operação "Liberterra II" decorreu em 116 países, foram detidas no total mais de duas mil e quinhentas pessoas e resgatadas mais de 3.200 vítimas.



A investigação foi coordenada pela Interpol e teve a participação da Polícia Judiciária, da GNR e da Autoridade para as Condições do Trabalho.



Entre as vítimas resgatadas encontravam-se menores forçados a trabalhar em explorações agrícolas na Argentina e outros migrantes e mendigos obrigados a trabalhos forçados na Macedónia, Iraque e Médio Oriente.