Paramiloidose. Utentes do norte dizem ser alvo de discriminação

Os doentes com paramiloidose, popularmente conhecida como doença dos pezinhos, são tratados de forma diferente caso estejam no Sul ou no Norte do país.

No centro de referência de Lisboa os pacientes estão em vários casos a receber de imediato tratamento com a terapia mais eficaz e também mais cara.



No Norte, só têm acesso a este medicamento depois de perdas significativas na qualidade de vida.



Quando ficam sem capacidade de se movimentarem sozinhos ou quando não toleram o tratamento mais barato. Os custos dos dois medicamentos parecem estar, em grande parte, na base desta decisão.



A Prova dos Factos falou com os doentes, que se dizem alvo de discriminação.