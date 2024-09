Viticultores do Douro queixam-se de dificuldade em escoar uvas

Este encontro estava previsto para decorrer na sexta-feira, em São João da Pesqueira, mas foi cancelado por Marcelo Rebelo de Sousa devido à queda do helicóptero de combate a incêndios que provocou a morte a cinco militares da GNR.



A delegação integra 20 viticultores e ainda os presidente e vice-presidente da Câmara de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, e o que se pretende é sensibilizar Marcelo Rebelo de Sousa para que use a sua influência para ajudar a encontrar soluções para o Douro.



Ao chefe de Estado vai ser entregue um manifesto e, segundo explicou o autarca, os produtores querem manifestar uma preocupação imediata, porque há viticultores com dificuldades em escoar as uvas nesta vindima, que já está em curso, e preocupações com o futuro de uma região em crise.



Os agricultores alegam também que têm vindo a receber cada vez menos pelas suas uvas, enquanto os custos de produção são cada vez maiores.