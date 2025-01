Marcelo dissolve parlamento madeirense e marca eleições regionais para 23 de março

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a meio da tarde a dissolução da Assembleia Legislativa Regional da Madeira depois de obter parecer favorável de Conselho de Estado.





“O Conselho de Estado, reunido hoje, no Palácio de Belém, sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, deu parecer favorável (…) à dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira”, refere um comunicado no site da Presidência, que inclui já a marcação e data de novas eleições a 23 de março próximo.



“O Presidente da República decidiu, assim, depois de ouvir os Partidos Políticos nela representados e do Parecer do Conselho de Estado, que irá dissolver a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e marcar as eleições para o dia 23 de março de 2025”, pode ler-se.





Segunda vez que Marcelo dissolve na Madeira





É a segunda vez que Marcelo Rebelo de Sousa dissolve o parlamento da Madeira. A anterior dissolução foi decretada em março do ano passado, na sequência da demissão de Miguel Albuquerque da chefia do executivo regional, e levou à realização de legislativas antecipadas em 26 de maio, das quais não saiu uma solução governativa maioritária.



PSD e CDS-PP fizeram um acordo parlamentar, sem disporem contudo de maioria absoluta.



A 17 de dezembro do ano passado a Assembleia Legislativa da Madeira aprovou uma moção de censura ao Governo minoritário do PSD chefiado por Miguel Albuquerque apresentada pelo Chega, com votos a favor de todos os partidos da oposição.



Nos termos do artigo 133.º, alínea j), da Constituição da República, o Presidente da República pode "dissolver as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, ouvidos o Conselho de Estado e os partidos nelas representados".



O presidente da República reuniu o Conselho de Estado esta sexta-feira depois de ouvir os partidos representados na assembleia madeirense a 7 de janeiro, tendo-se estes na altura manifestado unanimemente a favor da dissolução do parlamento regional e convocação de eleições antecipadas.



Os madeirenses irão votar pela 15ª vez para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira.







c/ Lusa