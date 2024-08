O PCP quer ver a proposta do orçamento antes de dizer que a vai chumbar, mas adianta que não vê solução de fundo para resolver os problemas. Paulo Raimundo destaca a valorização das carreiras e diz que em vez disso só vê demagogia e propaganda.

À margem da visita à feira de Grândola, o secretário-geral do PCP criticou a falta de investimento na saúde e na educação e acusou o governo de privilegiar os privados.



Paulo Raimundo reconhece que os problemas existiam no tempo do governo PS, mas diz que Luís Montenegro os está a agravar, como na Saúde.